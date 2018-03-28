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الداخلية تضبط 9 قطع أسلحة نارية فى حملات على مستوى الجمهورية

الأربعاء، 28 مارس 2018 12:29 م
الداخلية تضبط 9 قطع أسلحة نارية فى حملات على مستوى الجمهورية أسلحة نارية - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، مداهمة البؤر الإجرامية تزامناً مع الانتخابات الرئاسية، لملاحقة حائزى الأسلحة النارية.
 
ونجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى ضبط 9 متهمين بحوزتهم 9 قطع أسلحة نارية.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، اتجار ، إحراز ، حيازة) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
 
 

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