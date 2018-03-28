"الداخلية" تضبط 9 آلاف قضية وتنفذ 900 حكم خلال 24 ساعة

"الداخلية" تضبط 9 آلاف قضية وتنفذ 900 حكم خلال 24 ساعةالأربعاء، 28 مارس 2018 04:00 ص
حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية" من ضبط 9 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ 900 حكم قضائى خلال 24 ساعة.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
إضافة تعليق
4 لاعبين يواجهون خطر الاستبعاد من المنتخب بعد معسكر سويسرا.. قلة الخبرة تطيح بمحمد عواد.."الرهبة" تمنع أفشة من التألق..اللغة تحرم سام مرسى من الإنسجام..وشيكابالا يواجه المجهول
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة