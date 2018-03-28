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"الداخلية" تضبط 9 آلاف قضية وتنفذ 900 حكم خلال 24 ساعة

الأربعاء، 28 مارس 2018 04:00 ص
"الداخلية" تضبط 9 آلاف قضية وتنفذ 900 حكم خلال 24 ساعة حملات أمنية - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية" من ضبط 9 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ 900 حكم قضائى خلال 24 ساعة.

 

 يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.


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