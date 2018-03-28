الداخلية تضبط 83 قضية تموينية متنوعة فى حملات على مستوى الجمهورية

الداخلية تضبط 83 قضية تموينية متنوعة فى حملات على مستوى الجمهوريةالأربعاء، 28 مارس 2018 12:31 م
تهريب سولار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية، فى ضبط 140 لتر بنزين وسولار قبل تهريبها، و4 قضايا غلق مستودع بوتاجاز، و40 قضية مخالفات مخابز، و3 قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و5 قضايا فى مجال الغش التجارى.
وأسفرت جهود شرطة التموين، عن ضبط 83 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).
وضبطت شرطة التموين 3 قضايا فى مجال اللحوم، و3 قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت (25 طن أعلاف وأسمدة زراعية).
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