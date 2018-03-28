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الداخلية تحبط محاولات تهريب عملات أجنبية عبر مطار القاهرة

الأربعاء، 28 مارس 2018 01:52 م
الداخلية تحبط محاولات تهريب عملات أجنبية عبر مطار القاهرة مطار القاهرة - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى فى ضبط 5 ركاب أثناء محاولتهم تهريب مبالغ مالية وأقراص مخدرة أثناء إنهاء إجراءات سفرهم خارج البلاد، فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، لإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجرائم بكافة أشكالها، وخاصةً جرائم التهريب وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى، من ضبط "سعيد .م." مدير إحدى الشركات، مقيم الزيتون بمحافظة القاهرة، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره على إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول الأجنبية، وبحوزته (مبلغ 40,500 أربعون ألف وخمسمائة يورو) مما يُعد مخالفاً للحد المسموح به قانوناً، وبمواجهته اعترف بحيازة المبلغ المضبوط.

وعلى جانب آخر، تم ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبحوزة الأول (20,700 دولار أمريكى)، وبحوزة الثانى (20,400 دولار أمريكى) مخالفان الحد المسموح به قانوناً من المبالغ المالية .

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط "حسانين .م" مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال إنهاء إجراءات سفره وبحوزته (80) قرصا لعقار الترامادول المخدر عُثر عليها داخل حقيبته، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.


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