الخارجية: المشاركة فى الانتخابات تساهم بشكل إيجابى فى صنع مستقبل الوطن







(أ ش أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن المشاركة فى الانتخابات تعد نوعا من المساهمة الإيجابية لصنع مستقبل الوطن، داعيا جميع المواطنين إلى ضرورة المشاركة فى الانتخابات.

وقال أبو زيد - فى تصريح اليوم الأربعاء، "إن المشاركة هى فى الواقع واجب وطنى على كل مواطن وليست فقط حقا، فإذا لم أشارك فليس لى الحق فى التعليق أو التعقيب أو إبداء الرأى بشأن أية سياسة من السياسات التى يتم تنسيقها "، وأضاف "أن المشاركة تعتبر مسئولية فى الوقت الجارى، نظرا للتحديات التى يمر بها الوطن سواء فى الداخل أو الخارج".

وأوضح "أن هناك محاولات مستميتة لتشويه صورة الانتخابات بادعاءات كثيرة مختلفة سواء كانت أنها انتخابات محسومة أو أن المنافسة غير موجودة".

وتابع "لقد جاء الوقت لكى يشارك كل مواطن ومواطنة مصرية ويدافع عن وطنه ومجتمعه وصورة دولته بأن يشارك ويبدى رأيه أيا كان هذا الرأى كى يكون له الحق بعد ذلك فى أن يكون له رأى مسموع داخل الدولة ".