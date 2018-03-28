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الحكومة السودانية تؤكد التزامها بدعم النازحين العائدين إلى قراهم بشمال دارفور

الأربعاء، 28 مارس 2018 04:17 م
الحكومة السودانية تؤكد التزامها بدعم النازحين العائدين إلى قراهم بشمال دارفور عمر البشير الرئيس السودانى





الخرطوم أ ش أ
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أكد مفوض العودة الطوعية والإعمار بولاية شمال دارفور بالسودان آدم هرى بوش، التزام الحكومة بدعم النازحين العائدين إلى قراهم عودة طوعية وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

واستعرض بوش - خلال لقائه اليوم الأربعاء بمدينة الفاشر، وفد العودة الطوعية إلى منطقتى أبو سكين وكفوت - جهود حكومة الولاية التى هدفت لتعزيز الأمن والاستقرار بمناطق العودة الطوعية حتى تكون عودة مستدامة.

وقال: "إن خطة المفوضية لدعم النازحين العائدين إلى مناطقهم تقوم على تأهيل جميع المؤسسات حتى يتمكن العائدون من تطبيع حياتهم والاستقرار بصفة نهائية".

بدورهم، قدم أعضاء الوفد شرحا مفصلا حول سير عملية العودة الطوعية بالمنطقتين والتى تضم أكثر من 8 قرى، معربين عن شكرهم للجهود التى بذلتها حكومة الولاية من أجل توفير الأمن والاستقرار، خاصة نجاح حملة جمع السلاح.

وطالب الوفد، المفوضية بالسعى لتوفير مقومات العودة الطوعية ومواد الإيواء وتأهيل المؤسسات الخدمية بالمنطقة.

 


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