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خالد صلاح
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الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة شمالى محافظة لحج ويواصل تقدمه باتجاه تعـز

الأربعاء، 28 مارس 2018 12:01 ص
الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة شمالى محافظة لحج ويواصل تقدمه باتجاه تعـز الجيش اليمنى





أ ش أ
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حررت قوات الجيش اليمنى مدعومة بمقاتلات الجو التابعة للتحالف العربى، اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة شمالى محافظة لحج جنوبى اليمن.

وقال مصدر عسكرى يمنى، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطنى ومليشيا الحوثى الانقلابية فى منطقة كرش، تمكنت خلالها قوات الجيش الوطنى من السيطرة على جبال (شيفان، ومكسرى، والسحي) فيما تواصل قوات الجيش الوطنى التقدم ميدانيا لقطع خط إمداد المليشيا الحوثية من اتجاه منطقتى (الشريجة، والراهدة) جنوبى شرق محافظة تعـز اليمنية.


وفى سياق متصل، صد الجيش اليمنى هجمات متفرقة للمليشيا الانقلابية على مواقع متفرقة من مديرية الشريجة ومنطقة كرش، كما تخوض قوات الجيش اليمنى معارك مستمرة ضد المليشيا فى منطقتى العلوب وقردوف.


وذكرت الوكالة، أن مقاتلات التحالف العربى شنت غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للمليشيا فى مناطق المواجهات، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير آليات قتالية وكمية من الأسلحة والذخائر.


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