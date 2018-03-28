"التعليم" عن تعليق الدراسة لسوء الأحوال الجوية: حسب ما يترأه كل محافظ

"التعليم" عن تعليق الدراسة لسوء الأحوال الجوية: حسب ما يترأه كل محافظالأربعاء، 28 مارس 2018 10:16 م
وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بشأن إمكانية تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية والعاصفة التربية هذا الأمر حسب كل محافظة وما يترأه كل محافظ فى محافظته.
وأضاف خيرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الأمر متوقف على كل محافظة حسب الأجواء.
وكانت عاصفة ترابية اجتاحت البلاد منذ ساعات مضت أثرت على الرؤية فى الطرق.
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