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"التعليم" تبدأ اليوم استقبال طلبات الراغبين فى العمل بكنترولات الثانوية العامة

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:00 ص
"التعليم" تبدأ اليوم استقبال طلبات الراغبين فى العمل بكنترولات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام





كتب محمود طه حسين
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تبدأ اليوم الأربعاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبال طلبات الراغبين فى العمل بكنترولات الثانوية العامة ولجان الإدارة، وذلك حتى غدا الخميس عن طريق سحب استمارة من الكنترول.

 

وتوجد عدة معايير وشروط يجب توافرها فى العاملين الجدد بلجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة، وتتمثل فى أن يكون من العاملين بالتعليم العام بجميع المراحل "ابتدائى وإعدادى وثانوى" أو العاملين بالإدارات التعليمية 

 

ويشترط ألا يكون العضو من العاملين المستعان بهم فى أعمال الامتحانات المحلية الابتدائية والإعدادية بلجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة.

 

وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن العضو بالمرحلة الابتدائية يسحب استمارة من الكنترول التابعة له أمام مدرس الثانوى يتم سحب استمارة من كنترول غير الذى تتبعه المدرسة التى يعمل فيها.

 

وأوضح، أن بعد انتهاء مرحلة سحب الاستمارة يملأ العضو الاستمارة، ثم تعقد له مقابلات يتم تحديد موعدها خلال الفترة المقبلة.


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التربية والتعليم

الثانوية العامة

كنترولات الثانوية




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