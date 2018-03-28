البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "موباكو للصناعة" بقيمة 16.2 مليون جنيه







كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة موباكو للصناعة والتجارة لعدد 1.6 مليون سهم بقيمة 16.2 مليون جنيه خلال جلسة تداول الثلاثاء بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، وتنفيذ صفقة على الشركة المصرية للصيدليات لعدد 1.6 مليون سهم بقيمة 16.1 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المتحدة للتوزيع ومستلزمات الصيدلة لعدد 249 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون جنيه، وصفقة على أسهم شركة كليوباترا للسياحة لعدد ألفين سهم بقيمة 2 مليون جنيه، وصفقة على أسهم الشركة المصرية للاستثمار بقيمة 617 ألف دولار.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة، 37.97 مليون جنيه بكمية تداول 3.5 مليون ورقة مالية منفذة لعدد 13 شركة.