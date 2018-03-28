الإمارات وإسبانيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادى







(أ ف ب)

بحث محمد أحمد بن عبد العزيز الشحى وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية الإماراتية مع خوسيه لويس كايسر المدير العام لمكتب التجارة الدولية والاستثمار فى إسبانيا والوفد المرافق سبل تنمية التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذى عقد فى مقر وزارة الاقتصاد فى أبوظبى "العلاقات الاقتصادية القائمة وأبرز الجهود المشتركة التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز الشراكة فى مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك".

وقال الشحى بحسب بيان رسمى إن الإمارات وإسبانيا "نجحتا خلال الفترة الماضية فى بناء شراكات مثمرة فى العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وعملتا على استكشاف فرص تنموية جديدة للتعاون".

تابع أن هذا الأمر أثمر "بتحقيق معدلات تبادل تجارى جيدة ومتنامية حيث وصل إجمالى التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين عام 2017 إلى أكثر من 2.2 مليار دولار".