الإمارات تتعهد بدفع 500 مليون دولار لدعم جهود الأمم المتحدة باليمن

الإمارات تتعهد بدفع 500 مليون دولار لدعم جهود الأمم المتحدة باليمنالأربعاء، 28 مارس 2018 05:49 م
الجيش اليمنى - أرشيفية
رويترز
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ذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن دولة الإمارات تعهدت اليوم الأربعاء بتقديم 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار) لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة فى اليمن.
وقالت الإمارات، إن التبرع جزء من خطة التحالف لتقديم 1.5 مليار دولار دعما لعمليات الأمم المتحدة فى اليمن.
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