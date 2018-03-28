الإمارات تتعهد بدفع 500 مليون دولار لدعم جهود الأمم المتحدة باليمن







رويترز

ذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن دولة الإمارات تعهدت اليوم الأربعاء بتقديم 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار) لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة فى اليمن.

وقالت الإمارات، إن التبرع جزء من خطة التحالف لتقديم 1.5 مليار دولار دعما لعمليات الأمم المتحدة فى اليمن.