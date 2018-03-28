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الأربعاء، 28 مارس 2018 03:22 م
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الأردن يوافق على طلب لتسمية سفير إسرائيلى جديد بعمان

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:18 م
الأردن يوافق على طلب لتسمية سفير إسرائيلى جديد بعمان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى





عمان (أ ش أ)
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وافق الأردن على طلب الذى أرسلته الحكومة الإسرائيلية بتسمية أمير ويسبرود سفيرا لها لدى المملكة.

جاء ذلك فى رد لوزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية على رسالة حكومة إسرائيل بعد أن أتمت جميع الإجراءات الدبلوماسية والإدارية المتبعة عادة فى التعامل مع ترشيح الدول لسفرائها، حسبما ذكرت اليوم وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت فى وقت سابق من الشهر الجارى تلقيها طلبا رسميا من إسرائيل بتعيين سفير جديد لها فى عمان.

جاء ذلك بعد ما قدمت إسرائيل اعتذارا رسميا عن حادثة السفارة الإسرائيلية فى عمان، وتعهدها بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادثة وتعويض ذوى الشهداء، استجابة لجميع الشروط التى وضعتها الحكومة الأردنية عقب الحادثة من أجل عودة السفير.

وكان مواطنان أردنيان، هما محمد الجواودة (17 عاما) والطبيب بشار الحمارنة (58 عاما)، قد لقيا مصرعهما على يد حارس أمن إسرائيلى فى إطلاق نار وقع داخل مجمع السفارة الإسرائيلية غرب العاصمة عمان فى شهر يوليو من العام الماضى، وسمحت السلطات الأردنية للحارس الإسرائيلى بمغادرة الأردن بعد التحقيق معه.

ويحتوى الطلب على شرح واف ومفصل حول الشخص المنوى تكليفه بمهام السفير فى الدولة المستقبلة واعتماده كرئيس لبعثتها.

 


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سفير اسرائيلى جديد بعمان

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