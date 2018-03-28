الأردن يؤكد أهمية الدور الأوروبى فى كسر الجمود الذى تواجهه عملية السلام







عمان أ ش أ

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، أهمية الدور الأوروبى فى كسر الجمود الذى تواجهه العملية السلمية والدفع باتجاه تحرك فاعل للتوصل إلى السلام على اساس حل الدولتين، مثمنا الإسهامات الكبيرة التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لمعالجة تبعات الأزمات الإقليمية والمساعدات التى يقدمها لضحياها.

جاء ذلك خلال لقاء الصفدى اليوم الأربعاء ، بمقر وزارة الخارجية الأردنية بعمان مفوض سياسة الجوار الأوروبى ومفاوضات التوسع فى الإتحاد الأوروبى يوهانس هان، حيث بحثا سبل توسيع مجالات التعاون المتنامية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى السمتجدات الإقليمية، وفى مقدمها جهود إيجاد آفاق سياسية للتقدم نحو حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على اساس حل الدولتين.

كما استعرض الصفدى وهان فى اجتماعهما، وفقا لبيان للخارجية الأردنية، التطورات فى الأزمة السورية والأعباء التى يتحملها الأردن جراء استضافة مليون وثلاثمائة ألف سورى يتواجد حوالى 90% منهم خارج مخيمات اللجوء.

وأعرب الصفدى عن تثمين الأردن الكبير للدعم الذى يتلقاه من الإتحاد الأوروبي، مؤكدا على أهمية استمرار النهج المؤسسى الذى يتبعه الجانبان فى تعزيز شراكة ناجعة تنعكس نمواً فى التعاون الاقتصادي، وتنسيقا أكثر فى معالجة التحديات الإقليمية بما يحقق الهدف المشترك فى تعزيز الأمن والاستقرار.

من جهته، أكد هان تثمين الإتحاد الأوروبى لدور المملكة ركيزة للأمن والاستقرار فى المنطقة، وشدد على استمرار دعم الإتحاد للأردن على جميع الأصعدة ومساعدته على تجاوز التحديات وتبعات الأزمات الإقليمية، وأكد الصفدى وهان حرصهما على تطوير الشراكة الصلبة بين المملكة والاتحاد وإيجاد آفاق أوسع للتعاون فى شتى المجالات.