الأردن ومنظمة الصحة العالمية يوقعان اتفاقية ثنائية

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وقع وزير الصحة الأردنى الدكتور محمود الشياب، وممثل منظمة الصحة العالمية فى عمان الدكتورة كرستينا بروفيلى، اليوم الأربعاء، اتفاقية ثنائية للعامين 2018-2019.

وقال الشياب، إن الاتفاقية الثنائية بين الوزارة والمنظمة تشكل إطار عمل مؤسسى منظم ضمن جداول زمنية واضحة محددة، مضيفًا أن البرامج الصحية التى تنفذ فى إطار هذه الثنائية ومحاورها الرئيسة تم تحديدها وفقا لاستراتيجية الوزارة وأهدافها وغاياتها وأولوياتها الصحية.

وعبر وزير الصحة الأردنى عن بالغ التقدير للدعم الكبير الذى تقدمه منظمة الصحة العالمية للأردن فى العديد من البرامج الصحية، ومن جانبها، قالت الدكتورة بروفيلى، إن المنظمة تقدر الإنجازات الصحية ومستوى الخدمات الصحية فى الأردن وستواصل تعزيز التعاون والدعم بما يتيح تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنتائج المرجوة منها.

وأضافت أن الثنائيات بين الوزارة والمنظمة أسهمت على مدى السنوات الماضية فى تعزيز النظام الصحي، معبرة عن أملها بأن تحقق الثنائية للعامين 2018-2019 النتائج الصحية المرجوة، وتركز الاتفاقية الثنائية على الدعم الفنى والمالى للبرامج الصحية ضمن محاور رئيسة تتمثل فى الأمراض السارية وغير السارية وتعزيز النظام الصحى وإدارة الأزمات والطوارئ الصحية تماشياً مع الأولويات التى وضعتها الوزارة.