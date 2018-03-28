الأحوال الجوية والعواصف الترابية تتسبب فى 7 حرائق بمحافظة أسيوط







أسيوط / هيثم البدرى

شبت منذ قليل، 7 حرائق بمناطق متفرقة بمحافظة أسيوط دون خسائر، نتيجة سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بأحد المنازل المهجورة وحريق بطريق ببنى شعران ببوص ومخلفات أدت إلى انبعاث أدخنة كثيفة، ونشب أيضًا حريق بعرب الشريفة بجحدم وعرب التتالية والقوصية ومنفلوط، وانقطع التيار الكهربائى بعلوان مركز أسيوط بسبب سقوط شجرة على أسلاك بالطريق.

فيما رفعت إدارة مرور أسيوط والحماية حالة الاستعداد القصوى، بتواجد ضباط المرور بالشوارع والميادين لمساعدة المواطنين وخدمتهم للمرور خلال العاصفة الترابية بسلام.