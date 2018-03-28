ارتفاع وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقارى بنسبة 4.70% فى أول أيام تداوله







كتب هانى الحوتى

سجلت وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى، ارتفاعا بنسبة 4.70% خلال جلسة تداول الثلاثاء، أولى جلسات تداوله بالبورصة المصرية، ليصل إلى مستوى 10.47 جنيه.

وبلغ إجمالى عدد الأسهم المنفذة على وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقارى، 36.9 ألف سهم بقيمة 385 ألف جنيه بإجمالى 39 عملية.

أعلنت البورصة المصرية عن بدء التداول على وثائق صندوق المصريين العقاري، كأول صندوق استثمار عقاري بالبورصة وجمعت الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق 80 مليون جنيه من إجمالي 100 مليون جنيه كانت مستهدفة جمعها عبر الاكتتاب بعد أن تم اغلاق باب الاكتتاب العام خلال شهر أكتوبر الماضى.