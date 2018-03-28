ارتفاع وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقارى بنسبة 4.70% فى أول أيام تداوله

ارتفاع وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقارى بنسبة 4.70% فى أول أيام تداولهالأربعاء، 28 مارس 2018 01:00 ص
البورصة ارشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
سجلت وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى، ارتفاعا بنسبة 4.70% خلال جلسة تداول الثلاثاء، أولى جلسات تداوله بالبورصة المصرية، ليصل إلى مستوى 10.47 جنيه.
وبلغ إجمالى عدد الأسهم المنفذة على وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقارى، 36.9 ألف سهم بقيمة 385 ألف جنيه بإجمالى 39 عملية.
أعلنت البورصة المصرية عن بدء التداول على وثائق صندوق المصريين العقاري، كأول صندوق استثمار عقاري بالبورصة وجمعت الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق 80 مليون جنيه من إجمالي 100 مليون جنيه كانت مستهدفة جمعها عبر الاكتتاب بعد أن تم اغلاق باب الاكتتاب العام خلال شهر أكتوبر الماضى.
إضافة تعليق
"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة