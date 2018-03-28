اتهامات للجامعات البريطانية بالفشل فى التصدى للانتهاكات الجنسية داخلها







لندن (أ ش أ)

ذكرت صحيفة (ذا جارديان) البريطانية أن نوابا بارزين بالبرلمان البريطانى وقيادات طلابية اتهموا الجامعات البريطانية بالفشل فى التصدى للتجاوزات الجنسية التى تقع داخلها بشكل فعال بعد أن كشف تحقيق قامت به الصحيفة أن العديد من الجامعات لم تنفذ الإصلاحات الموصى بها لدعم وحماية الضحايا.

وأوضحت الصحيفة، فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى، أن ذلك البحث أظهر التناقضات الكبيرة التى لا تزال موجودة فى أساليب تسجيل العديد من الجامعات البريطانية لهذه الحوادث، التى تندرج من التحرش اللفظى إلى الاغتصاب، وذلك بعد أكثر من عام على تقديم فريق عمل معنى بإصلاح الجامعات البريطانية توصيات لتحسين الوضع.

ونشر فريق العمل اليوم تقريرا يفيد بوجود تقدم "كبير لكن متغير" فى قطاع الجامعات فيما يتعلق بالتعامل مع تجاوزات الطلاب مع بعضهم البعض خلال الأشهر الثمانى عشرة الماضية، ما نتج عنه زيادة عدد حالات الإفصاح عن مرتكبى هذه الانتهاكات على لسان المتضررين منها.

وأشار التقرير إلى أنه رغم أن ذلك يعتبر علامة على النجاح، إلا أن بعض الجامعات المشاركة فى استطلاع شمل شريحة بسيطة أعربت عن قلقها بشأن قدرتها على التعامل مع العدد الكبير لحالات الكشف عن مرتكبى الانتهاكات الجنسية.

يذكر أنه خلال السبع سنوات الماضية تم تقديم ما لا يقل عن 1953 بلاغا حول انتهاكات جنسية ارتكبها طلاب وموظفون فى الجامعات البريطانية، بالإضافة إلى 213 حادثا لم يتم التوصل لهوية مرتكبيها.