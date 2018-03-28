إقبال كبير على لجان الانتخابات بالغربية قبل غلق باب التصويت







الغربية - مصطفى عادل

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أن لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الغربية تشهد إقبالاً شديداً من المواطنين للإدلاء بأصواتهم وأداء واجبهم الوطنى، وذلك قبل غلق باب التصويت فى اليوم الثالث للتصويت إيماناً منهم بأنه لابد من استكمال مسيرة التنمية وبناء الوطن ومؤسساته على أسس قوية وتأكيد مكانة مصر الرائدة والآمنة والمستقرة على مستوى العالم، وتأكيد أن المصريين قادرون على بناء وطنهم وصنع مستقبل بلدهم واختيار رئيسهم لقيادة سفينة مصر فى الفترة القادمة. واصطف المواطنين امام اللجان للدخول للإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.