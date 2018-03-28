إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم 6 سيارات بالمحلة







الغربية- مصطفى عادل

شهد طريق دمرو محلة حسن بمركز المحلة فى محافظة الغربية، تصادم 6 سيارات، ونتج عنها إصابة 13 شخصا بجروح وإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة، بتصادم 6 سيارات بطريق دمرو محلة حسن، وأسفر عن إصابة 13 شخصا بإصابات متفرقة، وتم استدعاء سيارات إسعاف ونقلهم لمستشفى المحلة العام.