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الأربعاء، 28 مارس 2018 03:23 م
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إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم 6 سيارات بالمحلة

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:47 م
إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم 6 سيارات بالمحلة حادث تصادم-ارشيفيه





الغربية- مصطفى عادل
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شهد طريق دمرو محلة حسن بمركز المحلة فى محافظة الغربية، تصادم 6 سيارات، ونتج عنها إصابة 13 شخصا بجروح وإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة، بتصادم 6 سيارات بطريق دمرو محلة حسن، وأسفر عن إصابة 13 شخصا بإصابات متفرقة، وتم استدعاء سيارات إسعاف ونقلهم لمستشفى المحلة العام.
 
 

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