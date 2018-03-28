أوروبا تتصدر المركز الأول فى عدد السياح الوافدين لمصر يناير 2018







كتبت ميرفت رشاد

صنف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إجمالى عدد السائحين الوافدين لمصر فى يناير الماضى والبالغ عددهم 712 ألف و342 سائحا، طبقا لمجموعات الدول ، حيث جاءت دول أوروبا الغربية فى الترتيب الأول بلغ إجمالى عدد السياح 220 ألف و719 سائحا، بزيادة 47.3 % مقارنة بشهر يناير عام 2017.

وأكد التقرير، أن دول أوروبا الشرقية جاءت فى الترتيب الثانى، وبلغ إجمالى الوافدين 183 ألف و465 سائحا، بزيادة قدرها 55.5 % مقابل نفس الفترة من العام 2017، تليها دول دول الشرق الأوسط وبلغ إجمالى عدد السياح 173 ألف و257 سائحا، بزيادة 19% ، شهدت السياحة الوافدة من أفريقيا تحسنا وبلغ عدد السياح 45 ألف و189 سائحا بزيادة 1.7 %.

وأضاف التقرير، أن دول شرق آسيا والباسيفيك تصدرت المركز الخامس بعدد سياح بلغ 37 ألف و535 سائحا بنسبة انخفاض بلغت 14.4 % مقارنة بشهر يناير 2017، وجاءت أمريكا الشمالية فى الترتيب السادس وبلغ عدد السائحين الوافدين 24 ألف و643 سائحا بنسبة زيادة 19.8 % ، تليها جنوب آسيابـ 19 ألف و605 سائحا بنسبة زيادة 25.4 % ، و أمريكا اللاتينية 6745 سائحا بزيادة 48.8 % مقارنة بشهر يناير 2017.