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أوروبا تتصدر المركز الأول فى عدد السياح الوافدين لمصر يناير 2018

الأربعاء، 28 مارس 2018 09:00 ص
أوروبا تتصدر المركز الأول فى عدد السياح الوافدين لمصر يناير 2018 سياح بالمدن المصرية - أرشيفية





كتبت ميرفت رشاد
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صنف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إجمالى عدد السائحين الوافدين لمصر فى يناير الماضى والبالغ عددهم 712 ألف و342 سائحا، طبقا لمجموعات الدول ، حيث جاءت دول أوروبا الغربية فى الترتيب الأول بلغ إجمالى عدد السياح 220 ألف و719 سائحا، بزيادة 47.3 % مقارنة بشهر يناير عام 2017.

وأكد التقرير، أن دول أوروبا الشرقية جاءت فى الترتيب الثانى، وبلغ إجمالى الوافدين  183 ألف و465 سائحا، بزيادة قدرها 55.5 % مقابل نفس الفترة من العام 2017، تليها دول دول الشرق الأوسط وبلغ إجمالى عدد السياح  173 ألف و257 سائحا، بزيادة 19% ، شهدت السياحة الوافدة من أفريقيا تحسنا وبلغ عدد السياح  45 ألف و189 سائحا بزيادة 1.7 %.

وأضاف التقرير، أن دول شرق آسيا والباسيفيك تصدرت المركز الخامس بعدد سياح بلغ  37 ألف و535 سائحا بنسبة انخفاض بلغت 14.4 % مقارنة بشهر يناير 2017، وجاءت أمريكا الشمالية فى الترتيب السادس وبلغ عدد السائحين الوافدين  24 ألف و643 سائحا بنسبة زيادة 19.8 % ، تليها جنوب آسيابـ  19 ألف و605 سائحا بنسبة زيادة 25.4 % ، و أمريكا اللاتينية 6745 سائحا بزيادة 48.8 % مقارنة بشهر يناير 2017.


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