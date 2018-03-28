أمين عام مساعد جامعة الدول العربية: سيدات مصر سجلوا نسبة مشاركة كبيرة







الإسكندرية جاكلين منير

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018، صباح اليوم، الأربعاء، اللجنة الانتخابية بمدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات بنطاق حى شرق، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية بلجان الإسكندرية على أرض الواقع ومدى إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم خلال ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية.

وقدم المحافظ الشكر للقضاة باللجان على تسهيلهم على المواطنين مستفسرا عن مدى توفر كافة مستلزمات العملية الانتخابية، ومدى إقبال المواطنين خلال اليومين الماضيين، و نسبة الإقبال على اللجان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثالث للعملية الانتخابية.

وقال المحافظ خلال لقاءه بالمواطنين باللجنة: "أنه فخور بمدى إصرار أهالى الإسكندرية و اهتمامهم بالمشاركة فى الانتخابات، مؤكدا على وجود كافة المستلزمات التى من شأنها التسهيل على المواطنين و خاصة كبار السن منهم.

من جانبها أعربت أبو غزالة عن سعادتها بوجود قاضيات سيدات يشرفن على العملية الانتخابية بالإسكندرية ،و استفسرت عن مدى إقبال المواطنين على اللجان خلال اليومين الماضيين و خلال الساعات الأولى من اليوم الثالث وما التوقيتات التى تزيد فيها نسبة إقبال الناخبين، قائلة أن سيدات مصر سجلوا نسبة عالية فى المشاركة بالانتخابات الرئاسية، كما قدمت الشكر لقوات التأمين الذين يعملون ليل نهار لتأمين العملية الانتخابية بجميع اللجان.

كما تفقد محافظ الإسكندرية سير العملية الانتخابية باللجنة الانتخابية داخل مركز شباب سموحة، للإطمئنان على سير العملية الانتخابية و مدى إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم خلال الساعات الأولى من اليوم الثالث للعملية الانتخابية والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التى أعدتها المحافظة للانتخابات، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رضا عرابى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وخلال تفقده اللجنة، استفسر من المواطنين عن سير العملية الانتخابية و مدى التسهيل عليهم من قبل العاملين داخل اللجنة للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا على ضرورة توفير كافة التجهيزات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية و تسهيلها على المواطنين وخاصة كبار السن وذوى الإعاقة وتوفير عدد من الكراسى المتحركة لهم باللجنة.

و أكد سلطان على أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد جدا و أهالى الإسكندرية يثبتون بتواجدهم و إصرارهم على النزول للإدلاء بأصواتهم بأن مصر بأمان و اننا سنقف أمام أى معتدى وان مصر تختار رئيسها، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسيه منعقدة على مدار جميع الأيام السابقة و مستمرة حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية، ولا يوجد ما يعيق العملية الانتخابية و هناك إقبال ملحوظ من قبل أهالى الأسكندرية على صناديق الاقتراع.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.