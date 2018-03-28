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الأربعاء، 28 مارس 2018 07:46 م
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"أمن الدولة" الأردنية تقضى بالسجن 15 سنة بحق متهمين فى 13 قضية إرهابية

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:53 م
"أمن الدولة" الأردنية تقضى بالسجن 15 سنة بحق متهمين فى 13 قضية إرهابية عناصر من الشرطة الاردنية





عمان أ ش أ
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أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، 13 قرار حكم فى قضايا الترويج ومحاولة الالتحاق بجماعات إرهابية، والقيام بأعمال إرهابية.

وقضت المحكمة - فى جلسات علنية اليوم - بسجن المتهمين فى تلك القضايا بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدد تراوحت بين سنتين إلى 15 سنة، وبحسب ظروف وحيثيات كل قضية.

كما قررت المحكمة تبرئة 11 متهما بالترويج لأفكار تنظيمات وجماعات إرهابية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أثناء قضاء محكوميتهم فى تهم أخرى، على أن يعودوا لمراكزهم لإكمال مدة محكوميتهم فى قضاياهم الأخرى.

 


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أمن الدولة الأردنية

السجن حتى 15 سنة

متهمين فى 13 قضية إرهابية

ارهاب

الاردن




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