أمانة المهنيين بـ"كلنا معاك" تحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات







كتب محمد أبو عوض

أجرت هيئة أمانة المهنيين بحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمحافظة الجيزة جولة تفقدية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وقامت بزيارة عدد من المدارس بالمحافظة.

وشارك فى الجولة المستشار مراد خضر أمين المهنيين بحملة "كلنا معاك" فى محافظة الجيزة، وخلف الزناتى نقيب المعلمين على مستوى الجمهورية ومحمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين، ومحمد على عبد الحميد عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية بالجيزة.

كما شارك بعض أعضاء مكتب المهنيين بالحملة بمحافظة الجيزة فى الجولة التفقدية منهم المهندس نصر عنبر، أمين عام نقابة التطبيقيين، وضيف الله الطيب أمين صندوق نقابة المحاميين بالجيزة والدكتور أحمد المهدى أمين صندوق نقابة المهن الرياضية، وسعيد إسماعيل نقيب معلمين الجيزة ومدير إدارات عموم الجيزة والدكتور الحسينى عوض، عضو نقابة البيطريين، وناصر عدلى، رئيس مؤسسة المواطنة نيوز.

وقال المستشار مراد خضر إن نسبة مشاركة الناخبين فى الانتخابات الرئاسية فاقت التوقعات، مضيفاً أن خلال الساعات الأخيرة من التصويت فى تزايد من المواطنين الذين يحرصون على مصلحة الوطن، مشيداً بالمشهد الانتخابى المنظم بجهود رجال الجيش والشرطة وسط أجواء من البهجة والسرور.

وأشار مراد إلى أن الجولة التفقدية كان هدفها حث الناخبين للنزول والمشاركة فى آخر ساعات من اليوم الثالث للانتخابات لاختيار رئيسهم القادم وتحديد مستقبلهم.

وقال الدكتور عبد الرحمن مهدى مسئول شعبة الأطباء بأمانة المهنيين بحملة كلنا معاك ومدير مستشفى أم المصريين، أن دوره الرئيسى هو زيادة حماس الأطباء للتوجه للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية كنوع من التزامهم الشخصى نحو المجتمع، مؤكداً أنه تم التواصل مع مجموعة شباب من الأطباء خلال نطاق محافظة الجيزة.

وأشاد مهدى بإقبال المشاركين على الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن المواطنين كانواة مستشعرين بأهمية مشاركتهم فى الانتخابات والحفاظ على كيان الدولة وذلك يوحى برغبتهم فى مستقبل أفضل واستقرار الوطن.