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الأربعاء، 28 مارس 2018 07:48 م
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أسهم أمريكا تفتح على تباين وناسداك ينخفض بفعل قطاع التكنولوجيا وأمازون

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:14 م
أسهم أمريكا تفتح على تباين وناسداك ينخفض بفعل قطاع التكنولوجيا وأمازون بورصة وول ستريت - ارشيفيه





رويترز
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تباين أداء الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الأربعاء، إذ انخفض المؤشر ناسداك متأثرا بتراجع أسهم شركات أبل وانتل وأمازون، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى حين صعد داو جونز.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعى 12.01 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 23869.72 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.54 نقطة أو 0.135 بالمئة إلى 2609.08 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 56.03 نقطة أو 0.80 بالمئة إلى 6952.77 نقطة.

 


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