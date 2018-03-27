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يد تنتخب ويد تشجع.. ناخبون بدار السلام يتابعون مبارة مصر واليونان

الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:23 م
يد تنتخب ويد تشجع.. ناخبون بدار السلام يتابعون مبارة مصر واليونان ناخبون بدار السلام يتابعون مبارة مصر واليونان





كتب - هاشم الفخرانى
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شاهد الناخيون بدائرة دار السلام مبارة مصر واليونان عبر شاشات العرض التى وضعت أمام لجنة مجمع مدارس دار السلام.
 
 
وانتهى الشوط الأول بنتجة واحد مقابل لا شىء لصالح اليونان، فى إطار استعدات المنتخب لمونديال كأس العالم المقام بروسيا فى يونيو المقبل .
 
 
 
ولليوم الثانى على التوالى يواصل المصريين تصويتهم فى انتخابات الرئاسة لعام 2018، ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.
 
 
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.
 
 
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