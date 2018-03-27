وكالة: مقتل 27 شخصا فى دمشق بعد قصف منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة







موسكو (رويترز)

ذكرت وكالة "تاس للأنباء" نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن 27 شخصا قتلوا وأصيب 58 فى العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء بعد قصف بقذائف المورتر من منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة.