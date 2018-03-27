وكالة: مقتل 27 شخصا فى دمشق بعد قصف منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة

وكالة: مقتل 27 شخصا فى دمشق بعد قصف منطقة خاضعة لسيطرة المعارضةالثلاثاء، 27 مارس 2018 09:03 م
جانب من العنف فى سوريا _صورة أرشيفية
موسكو (رويترز)
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ذكرت وكالة "تاس للأنباء" نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن 27 شخصا قتلوا وأصيب 58 فى العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء بعد قصف بقذائف المورتر من منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة.
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