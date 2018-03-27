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وزير التموين يغادر الشرقية بعد تفقده اللجان الانتخابية بقرى مركز أبوكبير

الثلاثاء، 27 مارس 2018 10:15 م
وزير التموين يغادر الشرقية بعد تفقده اللجان الانتخابية بقرى مركز أبوكبير





الشرقية - إيمان مهنى
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غادر الدكتور على مصيلحى وزير التموين، مركز أبوكبير، عقب القيام بجولة تفقدية للعدد كبير من اللجان بمعظم قرى المركز، كما التقى الأهالى وكبار العائلات لحثهم على مضاعفة المشاركة الانتخابية، وشدد على بعضهم ضرورة توفير وسائل مواصلات لتسهيل عمليات نقل الناخبين من وإلى اللجان .

 

وأعلنت غرفة عمليات محافظة الشرقية غلق صناديق الاقتراع فى عدد كبير من مقار اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

 

أوضح اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن إجمالى عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و132 ألفًا و628 ناخبًا وناخبة ممن لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، والتى بدأت صباح أمس وتستمر على مدار 3 أيام، مؤكداً أنه من المتوقع زيادة عدد الناخبين خلال اليوم الثالث والأخير لتحصل محافظة الشرقية على أعلى نسبة تصويت على مستوى المحافظات.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون فى 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبًا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

الدكتور على مصيلحى (1)
الدكتور على مصيلحى (1)

 

الدكتور على مصيلحى (2)
الدكتور على مصيلحى (2)

 

الدكتور على مصيلحى (3)
الدكتور على مصيلحى (3)

 

الدكتور على مصيلحى (4)
الدكتور على مصيلحى (4)

 


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