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نقيب الصحفيين: الإقبال الانتخابى بالأمس كتب شهادة وفاة للمتربصين بالدولة

الثلاثاء، 27 مارس 2018 12:40 ص
نقيب الصحفيين: الإقبال الانتخابى بالأمس كتب شهادة وفاة للمتربصين بالدولة عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين





كتب محمد السيد
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أكد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أن الإقبال الكثيف من قبل المواطنين على اللجان الانتخابية وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى أول أيام انتخابات الرئاسة كتب شهادة وفاة لجماعة الإخوان وللمتربصين بالدولة، ولكل الأصوات الشاذة التى دعت إلى مقاطعة الانتخابات.   

 

وأضاف عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المشهد كان جيدا، متابعا: "أتوقع أن تحقق نسبة المشاركة فى انتخابات الرئاسة ٢٠١٨ اعلى رقم  قياسى فى الانتخابات على مر السنين الماضية".

 

كانت قد انطلقت صباح أمس الإثنين الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الإثنين 2 أبريل.

 

وكان ملايين المصريين المقيمين بالخارج قد صوتوا فى الانتخابات، عبر 139 مقرا انتخابيا فى السفارات والقنصليات المصرية بأنحاء العالم، وامتد التصويت من الجمعة 16 حتى الأحد 18 مارس الجارى، وشهدت الأيام الثلاثة إقبالا حاشدا واحتفالات من آلاف المصريين الذين شاركوا فى السباق، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجمعة للانتخابات مطلع أبريل.

 


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