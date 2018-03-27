موجز أخبار الساعة 6.. اللجان الفرعية تعلن حصرا عدديا للتصويت وليس نتائج رسمية







نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها استمرار توافد المواطنين لليوم الثانى على اللجان الانتخابية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان الفرعية ستعلن حصرا عدديا للتصويت وليس نتائج رسمية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





توجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بالشكر لمن أدلوا بأصواتهم، مطالبا المصريين بالنزول للإدلاء بأصواتهم، متوقعا زيادة المشاركة والإقبال خلال الساعات القادمة.

قال المستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن اللجان الفرعية ستقوم بفرز الأصوات عقب غلق التصويت مباشرة وستعلن أمام وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى ومندوبي المرشحين الحصر العددى لعدد الناخبين الذين صوتوا ونسبة المشاركة والأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح فى كل لجنة فرعية.





شهد اليوم الثانى للتصويت بالانتخابات الرئاسية، احتشاد طوابير الناخبين أمام اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم فى اختيار رئيسهم، جاء ذلك بعد تصدر النساء وكبار السن للمشهد فى يومه الأول، ليؤكد الشباب المصرى وعيه بضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات، وإبداء رأيهم أيا كان هو، انطلاقا من حرصهم على ممارسة حقهم الدستورى، وقيامهم بواجبهم تجاه الوطن الذى تحاك به المخاطر والمؤامرات من الداخل والخارج.

مع إنطلاق فعاليات التصويت باليوم الثانى بالآنتخابات الرئاسية فى محافظة الأقصر، رصدت عدسة "اليوم السابع" سيدة عجوز توجهت للإدلاء بصوتها فى المدرسة ألفكرية بالشيخ موسى بوسط مدينة الأقصر، وأطلقت الزغاريد فى اللجنة وسط أجواء من البهجة والسعادة بين الناخبين وموظفى اللجنة، وارتدت خوذة من أحد مجندى رجال القوات المسلحة باللجنة تعبيرا عن فرحتها بالتصويت.





تفقد اللواء السيد حرحور محافظ شمال سيناء واللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء، رافقهم المستشار محمد منير رئيس لجنة الإشراف على انتخابات شمال سيناء لجان الانتخابات فى العريش.

تفقد وفد المراقبين الأمريكى والمكلف بمتابعة العملية الانتخابية المصرية، اليوم الثلاثاء، عددا من لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2018 بمحافظة الجيزة، والذى يضم Mr. Andy Braner مراقب من الكونجرس الأمريكى Dr. Sasha Toperich المدير التنفيذى لمركز SAIS الفكرى التابع لجامعة John Hopkins.





حرص عدد من المسئولين ومشاهير الفن ونجوم المجتمع على الإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى من انتخابات الرئاسة حيث أدلى السفير نبيل العربى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، منذ قليل بصوته الانتخابى بمقر اللجنة الانتخابية رقم 3 بكلية التربية الرياضية بنات بالزمالك.

أصر مواطن مصاب بشلل رباعى بمحافظة الشرقية على المشاركة فى انتخابات الرئاسة حيث قام بالتصويت اليوم فى لجنة بنى صالح بمركز بلبيس ضاربا أروع الأمثلة فى حب الوطن .





قرر مجلس جامعة الزقازيق،عزل أى عضو هيئة تدريس من الوظيفة حال اجباره الطلاب على شراء الكتاب الجامعى، وذلك فى جلسته رقم 5002 برئاسة الدكتور خالد عبد البارى.

قال موقع "سويس إنفو"، إن سويسرا أعادت الدفعة الأولى من الأموال المجمدة الباقية لمصر، والمرتبطة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبلغت هذه الدفعة التى أُعيدت فى ديسمبر الماضى 34 مليون دولار، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "سونتاج".





أيام قليلة وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة لأبناء المصريين بالخارج، حيث أكد خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة انتهت من كافة استعداداتها لانطلاق امتحانات أبنائنا فى الخارج "الطلاب المصريين فى الخارج".

أبرزت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تقرير نشره موقع "اليوم السابع"، عن الفرقة الغنائية الأمريكية Teklife، تحت عنوان :" فريق Teklife الأمريكى لـ"اليوم السابع": الفن لديه قدرة فى التأثير على الشعوب".





شهدت شواطئ إحدى القرى السياحية بسفاجا، رفع مجموعة من السياح أعلام مصر، ولافتات كتب عليها "تحيا مصر" تزامناً مع إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2018.

تواصل الحكومة استعداداتها لأعياد شم النسيم، حيث بدأت المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات الأسماك المملحة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة، إضافة إلى طرح كافة منتجات السلع الغذائية والدواجن واللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.





أعلن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه نظرا للتقلبات الجوية الحادة والسريعة فى هذة الفترة من العام فإنه من المتوقع يومى غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة أنحاء الجمهورية تصل لحد العاصفة على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

يقدم "اليوم السابع" غدا الأربعاء أقوى ملحق عقارى فى الشرق الأوسط، بمناسبة انطلاق فعاليات معرض سيتى سكيب العقارى بمشاركة وزير الإسكان وكبرى الشركات العقارية.





كشفت مجلة فوربس الأمريكية تراجع ثروة الملياردير وارن بافيت، أشهر مستثمر أمريكى فى مجال البورصة والمصنف فى المرتبة الثالثة بقائمة أغنى أغنياء العالم للعام 2014، لتسجل 82.6 مليار دولار بخسارة 6.2 مليار، ما يوازى 7.5% من إجمالى ثروته، عقب أزمة اتجاه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لفرض تعريفة جمركية على الواردات الصينية.

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إيقاف برنامج "ملعب الشريف" المذاع على قناة ltc لمدة شهر، وذلك لما بدر من تجاوزات فى حلقة السبت الماضى الموافق 24 مارس الجارى، حيث استضاف رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الذى هاجم العديد من الشخصيات بعبارات لا تليق.

يخوض المنتخب الوطنى فى الثامنة مساء اليوم المواجهة الودية الثانية أمام اليونان فى سويسرا ضمن معسكر الإعداد استعدادا لمونديال 2018 بروسيا.. ويحظى اللقاء بأهمية ورغبة كبيرة فى الفوز لأسباب متعددة ، خاصة عقب الخسارة من البرتغال 1/2 فى التجربة الودية الأولى مساء الجمعة الماضى.