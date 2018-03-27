مكتب الإحصاءات: تراجع الثقة الاقتصادية بتركيا فى مارس

مكتب الإحصاءات: تراجع الثقة الاقتصادية بتركيا فى مارسالثلاثاء، 27 مارس 2018 11:54 ص
اردوغان
(رويترز) -
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قال مكتب الإحصاءات التركى اليوم الثلاثاء إن مؤشر الثقة الاقتصادية بتركيا تراجع 2.6 بالمئة إلى 100.2 نقطة فى مارس لينزل أكثر عن أعلى مستوى فى خمسة أشهر المسجل فى يناير.
ينبئ المؤشر بنظرة مستقبلية متفائلة إزاء الاقتصاد عندما يكون فوق المئة وبنظرة متشائمة دون ذلك المستوى. كان المؤشر سجل 104.9 فى يناير.
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