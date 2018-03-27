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خالد صلاح
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مكتب الإحصاءات: تراجع الثقة الاقتصادية بتركيا فى مارس

الثلاثاء، 27 مارس 2018 11:54 ص
مكتب الإحصاءات: تراجع الثقة الاقتصادية بتركيا فى مارس اردوغان





(رويترز) -
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 قال مكتب الإحصاءات التركى اليوم الثلاثاء إن مؤشر الثقة الاقتصادية بتركيا تراجع 2.6 بالمئة إلى 100.2 نقطة فى مارس لينزل أكثر عن أعلى مستوى فى خمسة أشهر المسجل فى يناير.
 
ينبئ المؤشر بنظرة مستقبلية متفائلة إزاء الاقتصاد عندما يكون فوق المئة وبنظرة متشائمة دون ذلك المستوى. كان المؤشر سجل 104.9 فى يناير.
 
 

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اردوغان

مكتب الإحصاءات التركى

مؤشر الثقة الاقتصادية

تراجع الاقتصاد التركى




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