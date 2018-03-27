مصرع وإصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارة ملاكى وأتوبيس بمحور روض الفرج

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارة ملاكى وأتوبيس بمحور روض الفرجالثلاثاء، 27 مارس 2018 02:32 م
حادث - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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لقى طالبان مصرعهما وأصيب 4 آخرين إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وأتوبيس بمحور روض الفرج، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق.
وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى محور روض الفرج بوقوع حادث مرورى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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