مسيرة بالسيارات بشوارع المهندسين والعجوزة على أنغام تسلم الأيادى

جابت مسيرة حاشدة مكونة من عدة سيارات ملاكى، العديد من شوارع مناطق الدقى والعجوزة والمهندسين، وتقدمتهم سيارة ربع نقل صغيرة تحمل "دى جى" للأغانى الوطنية مثل تسلم الأيادى، وبشرة خير للفنان حسين الجسمى، وأبو الرجولة للفنان حكيم.

وتفاعل المارة فى الشوارع مع المسيرة، التى جابت شوارع الدقى والعجوزة والمهندسين ومنها وادى النيل، والفلوجة، قبل قليل، فغنى البعض معها، وردد آخرون عبارة "تحيا مصر"، فيما غلبت العبارات المعبرة عن عشق المصريين للجيش المصرى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.