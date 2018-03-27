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مستشار الرئيس الفلسطينى يرجح تأجيل "صفقة القرن" لمدة عام

الثلاثاء، 27 مارس 2018 11:42 ص
مستشار الرئيس الفلسطينى يرجح تأجيل "صفقة القرن" لمدة عام نبيل شعث





رام الله (أ ش أ)
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رجح مستشار الرئيس الفلسطينى للعلاقات الخارجية نبيل شعث، أن تؤجل الإدارة الأمريكية طرح "صفقة القرن" لمدة عام، المرتبطة بنقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وأكد شعث فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الثلاثاء، وجود توجه أمريكى لتأجيل الصفقة؛ بسبب الرفض الفلسطينى القاطع لها، فى وقت بدأت فيه واشنطن بممارسة ضغوط على القيادة للتأثير على موقفها.

وفى هذا السياق، جدد شعث موقف القيادة الرافض للضغط والابتزاز الأمريكى الذى تمارسه إدارة ترامب بتهديدها لشعب يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا "لن نبيع قضيتنا وهذه السياسة تمثل مزيدا من الانهيار للدور الأمريكى فى العالم".

وفيما يتعلق بالحراك السياسى ورؤية الرئيس للسلام، قال شعث إنه تم بحث العملية السلمية مع وزيرى خارجية فرنسا وألمانيا فى لقائهم الرئيس محمود عباس أمس، مؤكدًا قبولهم لهذه الرؤية لكونها اقتراحًا عمليًا وشرعيًا وتقدم لهم دورًا أكبر مما كان يريده لهم ترامب.

أشار شعث، إلى أن القيادة الفلسطينية لا تريد استبعاد الولايات المتحدة من عملية السلام، إنما تريد أن تكون جزءًا من الإطار الدولي.

وشدد شعث، على أن هذا الأمر يتطلب مزيدًا من الوقت للاتفاق على صيغة للرعاية الدولية لعملية السلام.

 


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