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محافظ المنيا: قطعنا شوطا كبيرا فى ملف استرداد أراضى الدولة

الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:00 ص
محافظ المنيا: قطعنا شوطا كبيرا فى ملف استرداد أراضى الدولة اللواء عصام البديوي محافظ المنيا





المنيا- حسن عبد الغفار
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قال محافظ المنيا اللواء عصام البديوى: إن المحافظة قطعت شوطا كبيرا فى ملف استرداد الأراضى المملوكة للدولة والتى تعدى عليها بعض المواطنين، موضحا فى الوقت نفسه أن المنيا حققت نجاحا كبيرا فى هذا الملف والدليل تخصيص 20% من قيمة المبالغ المخصصة لتقنين الأراضى لمشروعات التنمية بالمحافظة، ناهيك أن جملة طلبات التقنين المقدمة بلغت 2643 طلبا حصلنا منها أكثر من 100 مليون جنيه كمبالغ أولية للتقنين وباقى الآن الشكل النهائى للعقود وجاهزين للتعاقد مع الحالات التى تقدمت فور الانتهاء من العقود.

وأكد المحافظ أن المنيا لم تكن بعيدة عن توجيهات الدولة، حيث طورت المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات منطقة "عشش محفوظ" فى حى أبوهلال جنوب مدينة المنيا التى تقع على مساحة 4 أفدنة، وتحويلها إلى منطقة سكنية آدمية من خلال إنشاء 35 عمارة بتكلفة 92 مليون جنيه، وحصل كل صاحب عشة على شقة سكنية تليق بآدميته، ومن كان لديه كشك بالمنطقة تم منحه محل بدلا منه، إلى جانب أن المحافظة أدرجت ضمن مشروعات 2018 تطوير 5 أسواق عشوائية بمراكز المحافظة.


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محافظ المنيا

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