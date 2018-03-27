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قوافل غرفة عمليات "تجارية الجيزة" تواصل متابعة الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 27 مارس 2018 08:13 م
قوافل غرفة عمليات "تجارية الجيزة" تواصل متابعة الانتخابات الرئاسية غرفة عمليات الغرفة التجارية





كتب حسام الشقويرى
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استمرت غرفة عمليات الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة عادل ناصر، المعنية بمتابعة الانتخابات الرئاسية، فى أداء دورها لليوم الثاني على التوالى.

 

وتضم غرفة العمليات الشعب النوعية لإلحاق العمالة وأصحاب الصيدليات والبقالة وشعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية.

 

وأكدت غرفة العمليات زيادة معدلات الإقبال بين الناخبين، كاشفة أنه تم زيادة عدد السيارات الخاصة بنقل المواطنين والعمال والموظفين من أماكن عملهم إلى اللجان الانتخابية، حيث اتفقت إدارات الشعب النوعية مع أعضاء جمعياتها العمومية من التجار وأصحاب المنشآت على السماح للعاملين والموظفين للتوجه لصناديق الإنتخاب. 

 

وقال أحمد سعد مصطفى، رئيس شعبة إلحاق العمالة، إن غرفة العمليات تابعت على مدار اليوم عمليات التصويت والتنسيق مع كافة الاجهزة لحل أي مشكلة بشكل فوري، موضحا أنه تم تخصيص مندوبين ومشرفين لمتابعة نقل المواطنين والعاملين بالشركات و لدي الشركات إلى صناديق الانتخاب كما تم توفير كافة الامكانيات لتشجيع المواطنين علي الانتقال إلى لجان التصويت، كما تم تخصيص قوافل سلعية متنقلة في كافة المناطق و الاحياء بالتنسيق مع وزارة التموين و التنجارة الداخلية و الاحياء لتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تخصيص وجبات للعاملين و المندوبين وتم تغطية كافة المناطق والأحياء للمساعدة فى توجيه العمال والموظفين والمواطنين إلى صناديق الانتخاب لادإرسال رسالة للعالم أن مصر بلد الأمان.

 

وأكد الدكتور أحمد جلال، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات، أنه تم منح العاملين أجازة  بأجر من أجل المشاركة بالإنتخابات من خلال برنامج محدد لضمان استمرار العمل في الصيدليات،  كما تم زيادة عدد  المشرفين  لمساعدة المواطنين امام اللجان الانتخابية في التعرف علي اماكن التصويت و ارقامهم في الكشوف.

 

وقال يحي كاسب رئيس شعبة البقالة، أنه تم زيادة عدد المندوبين لمساعدة المواطنين و خاصة كبار السن والمرضي الراغبين  في التوجه الي صناديق الانتخاب للانتقال من اماكن اقامتهم الي اللجان الخاصة بهم و توفير كافة الامكانيات لهم.

 

وقال عصام بدر الدين رئيس شعبة مراكز الاتصالات، إنه تم زيادة عدد مراكز التجميع للمواطنين وتغطية كافة المناطق علي مدار اليوم وحتي الساعة التاسعة مساءا للتيسير علي المواطنين و مواجهة الطلب المتزايد من المواطنين، مؤكدا أنه تم  التنسيق مع كافة الشعب التجارية لحل المشاكل أولا بأول، موضحا أنه تم مطالبة  أصحاب الأنشطة الاقتصادية بمنح العاملين لديهم أجازة بالتناوب  تيسيراً عليهم للأداء بأصواتهم  فى الإنتخابات الرئاسية.

 

 


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