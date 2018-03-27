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الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:17 م
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قطر تتراجع وتنفى تعرضها لطائرتين مدنيتين إماراتيتين

الثلاثاء، 27 مارس 2018 07:20 م
قطر تتراجع وتنفى تعرضها لطائرتين مدنيتين إماراتيتين تميم بن حمد أمير قطر





الدوحة (أ ف ب)
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نفت الهيئة العامة للطيران المدنى فى قطر، الثلاثاء، تعرض مقاتلتين قطريتين لطائرتين اماراتيتين، بعد إعلان الإمارات ذلك، فى آخر حادث من نوعه بين البلدين الخليجيين اللذين قطعا العلاقات بينهما.

وقالت الهيئة فى بيان أنها "تنفى جملة وتفصيلا ما ورد فى بيان هيئة الطيران المدنى فى دولة الإمارات العربية المتحدة"، وكانت الامارات اعلنت مساء الاثنين أن طائرتين مقاتلتين قطريتين "اقتربتا بصورة خطيرة" من طائرة ركاب تجارية واخرى مروحية مدنية اماراتيتين.

ودانت الهيئة الاماراتية الثلاثاء "الطريقة الطائشة" التى ضايقت فيها الطائرات القطرية المقاتلة طائراتها.

وقال اسماعيل البلوشي، المدير العام المساعد لقطاع سلامة الطيران فى الهيئة الاماراتية لوكالة فرانس برس ان "المسافة كانت قريبة للغاية لدرجة اطلاق نظام تجنب الاصطدام".

وفى حالة طائرة الركاب، أشار البلوشى ان الطائرتين اقتربتا على مسافة 700 قدم من بعضهما بسرعة كبيرة بينما قامت الطائرة الاماراتية بصعود طارىء.

واكد البلوشى لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ان "اى مناورة خاطئة فى هذه المرحلة من قبل اى من الطائرتين كانت ستؤدى الى حدوث كارثة".

وبحسب البلوشى فان الطائرتين القطريتين "لم تتبعا خطوط سير محددة".ورفض البلوشى تحديد الشركة المشغلة لطائرة الركاب. ويعد الطيران قطاعا رئيسيا فى اقتصاد الامارات.

ومطار دبى الدولى كان اكثر المطارات ازدحاما للمسافرين الدوليين للعام الرابع على التوالي-- مع استضافته اكثر من 88 مليون مسافر فى عام 2017.

 


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