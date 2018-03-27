قطاع الصلب الصينى يضيف صوته لأصوات المتخوفين من زيادة الواردات







(رويترز)

حث قطاع صناعة الصلب فى الصين الحكومة اليوم الثلاثاء، على ضمان ألا تؤثر أى زيادة فى منتجات الصلب، التى تبحث عن سوق فى أعقاب الرسوم الأمريكية، على الصناعة المحلية فى أعقاب إعلان الاتحاد الأوروبى عن إجراء تحقيق بشأن الواردات.

جاءت التصريحات الصادرة عن اتحاد الحديد والصلب الصينى، بعد أن بدأ الاتحاد الأوروبى تحقيقا أمس الاثنين فى واردات الصلب ردا على الرسوم الأمريكية خشية أن يحول منتجو الصلب الذين يخضعون للرسوم إنتاجهم إلى أوروبا.

وبدأ سريان الرسوم الأمريكية يوم الجمعة الماضى، وتبلغ 25 % على الصلب وعشرة % على الألومنيوم.

وذكر اتحاد الحديد والصلب أن تحقيق الاتحاد الأوروبى قد يعقد رد الفعل على الرسوم الأمريكية ويزيد من الضبابية التى تكتنف سوق الصلب العالمية.

وأضاف "ناشدنا الحكومة الصينية تبنى إجراءات عند الضرورة لتحول تماما دون تأثير زيادة الواردات على السوق الصينية".

وصدرت الصين أكبر منتج للصلب فى العالم 75.43 مليون طن من منتجات الصلب فى عام 2017 واستوردت 13.3 مليون طن فى العام ذاته بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك.

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين إن الصين على استعداد لتعزيز الاتصالات والتنسيق مع الاتحاد الأوروبى لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الأمريكية، وأضافت أن إجراءات الحماية التجارية لن تزيد الوضع إلا سوء.