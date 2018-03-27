قطاع الصلب الصينى يضيف صوته لأصوات المتخوفين من زيادة الواردات

قطاع الصلب الصينى يضيف صوته لأصوات المتخوفين من زيادة الوارداتالثلاثاء، 27 مارس 2018 12:11 م
صناعه الصلب
(رويترز)
إضافة تعليق
حث قطاع صناعة الصلب فى الصين الحكومة اليوم الثلاثاء، على ضمان ألا تؤثر أى زيادة فى منتجات الصلب، التى تبحث عن سوق فى أعقاب الرسوم الأمريكية، على الصناعة المحلية فى أعقاب إعلان الاتحاد الأوروبى عن إجراء تحقيق بشأن الواردات.
جاءت التصريحات الصادرة عن اتحاد الحديد والصلب الصينى، بعد أن بدأ الاتحاد الأوروبى تحقيقا أمس الاثنين فى واردات الصلب ردا على الرسوم الأمريكية خشية أن يحول منتجو الصلب الذين يخضعون للرسوم إنتاجهم إلى أوروبا.
وبدأ سريان الرسوم الأمريكية يوم الجمعة الماضى، وتبلغ 25 % على الصلب وعشرة % على الألومنيوم.
وذكر اتحاد الحديد والصلب أن تحقيق الاتحاد الأوروبى قد يعقد رد الفعل على الرسوم الأمريكية ويزيد من الضبابية التى تكتنف سوق الصلب العالمية.
وأضاف "ناشدنا الحكومة الصينية تبنى إجراءات عند الضرورة لتحول تماما دون تأثير زيادة الواردات على السوق الصينية".
وصدرت الصين أكبر منتج للصلب فى العالم 75.43 مليون طن من منتجات الصلب فى عام 2017 واستوردت 13.3 مليون طن فى العام ذاته بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك.
وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين إن الصين على استعداد لتعزيز الاتصالات والتنسيق مع الاتحاد الأوروبى لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الأمريكية، وأضافت أن إجراءات الحماية التجارية لن تزيد الوضع إلا سوء.
إضافة تعليق
"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة