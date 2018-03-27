فيديو وصور .. محافظ أسوان يوزع هدايا على أطفال المعسكر العلاجى لـ"57357"







أسوان - عبد الله صلاح

وزع اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، مساء أمس الاثنين، الميداليات والهدايا التذكارية الأسوانية على 21 طفلا وطفلة من المشاركين فى المعسكر العلاجى والترفيهى، الذى ينظمه قسم العلاج بالفن التابع لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان وذلك بمدينة أسوان على مدار أربعة أيام.

حضر الاحتفالية كل من الدكتورة منال زمزم مدير أكاديمية مستشفى سرطان الأطفال وأمانى إبراهيم مدير المعسكر، بالإضافة إلى عماد عويس مسئول تنمية الموارد البشرية بمستشفى سرطان الأطفال 57357.

وخلال الإحتفالية عبر اللواء مجدى حجازى عن سعادته الغامرة بتواجده مع هذه الكوكبة المتميزة من أطفال مستشفى سرطان 57357، مؤكداً على ترحيب أسوان بهم واستعدادها الدائم لإستقبال مختلف زائريها سواء من الأجانب أو المصريين على مدار العام باعتبارها عاصمة الإقتصاد والثقافة الإفريقية ومشتى عالمى وذلك نظراً لما تمتلكه المحافظة من مقومات طبيعية وسياحية متكاملة تجعلها تذخر بتنوع المنتج السياحى من سياحات أثرية وثقافية وبيئية ونيلية وعلاجية، علاوة على سياحة السفارى والصيد ومشاهدة الطيور فى المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى بشاشة أهلها الذين يتميزون بالطيبة وكرم الضيافة لجميع زائرى أسوان.

وأشاد مجدى حجازى بجهود مستشفى سرطان الأطفال 57357 بقيادة الدكتور شريف أبو النجا ودورها الطبى والعلمى لمساندة وعلاج أطفالنا المصابين بالسرطان وإعطائهم طاقة أمل لدعمهم وتشجيعهم على مواصلة التحدى والصمود أمام هذا المرض الخطير، لافتاً إلى حرص المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية على تحقيق التعاون لدعم وتنمية تلك الجهود حيث جار التنسيق مع جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان لتطوير مستشفيات المحافظة بالكامل ، بجانب إنشاء المركز المصرى الأفريقى لعلاج الأورام، علاوة على تدريب الكوادر الطبية لتطبيق أحدث الوسائل والأساليب العلمية والتكنولوجية لمواجهة هذا المرض وحماية صحة وسلامة أطفالنا الصغار من خطره.

من جانبها أكدت أمانى إبراهيم بأنه للسنة الثانية على التوالى تنظم مستشفى سرطان الأطفال هذا المعسكر العلاجى بأسوان وهو الذى يهدف إلى إستخدام الفن والوسائل الترفيهية، واستغلال الطاقة الإيجابية المستمدة من سحر أسوان وموقعها الفريد من أجل تنمية ورفع العامل النفسى والمعنوى للأطفال المشاركين مما يساهم فى زيادة إستجابتهم للعلاج وسرعة شفائهم من المرض.

وأوضحت بأن فعاليات المعسكر تشمل تنظيم العديد من ورش العمل العلاجية والمشاركة فى تصنيع المشغولات الفنية واليدوية ، بالإضافة إلى زيارة أهم المعالم الأثرية والتراثية التى تتميز بها أسوان.







محافظ أسوان وأحد الأطفال المرضى



جانب من الحفل العلاجى



محافظ أسوان يشارك الأطفال فى المعسكر العلاجى



محافظ أسوان يكرم الأطفال