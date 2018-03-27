فيديو وصور.. العاملون بشركات البترول يشاركون بكثافة فى الانتخابات الرئاسية







كتب أحمد أبو حجر

شكلت وزارة البترول غرفة عمليات لمتابعة تصويت العاملين بالقطاع، وتسهيل أى عقبات تعترض طريق العاملين، وتوفير كافة السبل للعاملين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.



اتوبيسات البترول

ودعا المهندس طارق الملا وزير وزير البترول العاملون بالقطاع للمشاركة بقوة فى الانتخابات والتعبير بكامل الحرية عن آرائهم واختيار من يمثلهم باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل فى تقرير مصير الوطن.



العاملون ببعض شركات البترول

وشارك العاملون بقطاع البترول فى مختلف المواقع الإنتاجية والإدارية بكثافة عالية فى التصويت.

وقام مسئولو القطاع بزيارات تحفيزية لحقول ومواقع الإنتاج بالشركات الموجودة فى الصحراء الشرقية لحث العاملين على ضرورة النزول والمشاركة فى الانتخابات لاختيار رئيس مصر المقبل.



العاملون بشركات البترول

وفى أسيوط خصصت شركة أسيوط لتكرير البترول حافلات لنقل موظفيها الى مختلف اللجان الانتخابية فى المحافظة.

فيما نقلت الشركة العامة للبترول العاملين من القاهرة للتصويت فى لجان قسم رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وايضا نقلهم من مراقع الانتاج والحقول التابعة للشركة بالصحراء الغربية إلى لجان رأس غارب أيضا.



جانب من العمال خلال الانتخابات

وأكد المهندس محسن النوبى الشركة العامه للبترول أن رجال الشركة العامة تحدوا لكل الظروف الصعبه وقطعوا مئات الكيلو مترات ليقوموا بالتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية لرغبتهم فى المشاركة فى بناء دولة قوية.



جانب من العاملين

مشيرا الى أن رجال الصحراء الغربية اليوم حققوا معادلة صعبة فى إعطاء مثل يحتذى به في الوطنية وأن ما يقوم به رجال الشركة العامة ونسائها سيشهد عليه تاريخ مصر وأنه رغم كل الصعوبات لم يتوانوا عن أداء واجبهم الوطنى.



شركات البترول

وعلى نفس الدرب سارت شركة بترول خليج السويس جابكو فى توفير حافلات لنقل العاملين بها من القاهرة وقنا الى رأس غارب بالبحر الاحمر.

وشاركت شركة قارون للبترول بكثافة كبيرة برئاسة المهندس أشرف عبد الجواد،الذى وفر حافلات لنقل العاملين بالشركة الى مقارتهم الانتخابية.



عاملات البترول

وقسم العاملون بشركة بتروجت أنفسهم الى مجموعات للمشاركة فى العملية الانتخابية دون أن يؤثر ذلك على مواقعهم بالعمل.



عمال شركات البترول

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.



عدد من العمال بعد الانتخابات

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.