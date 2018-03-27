فيديو.. ناخبات مدينة 15 مايو يشكرن السيسي على الأمان ويطالبن بفرص عمل







كتب حسام الشقويرى

وجهت ناخبات بمدينة 15 مايو الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى فى اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية 2018 على تحقيق الأمان خلال فترة رئاسته، متمنين مزيد من الاستقرار والإنجازات خلال الفترة القادمة، كما طالبوا بتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين والاستمرار فى بناء الوحدات السكنية لمحدودى الدخل.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.