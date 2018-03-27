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فيديو.. مسن بكفر الشيخ: "جيت انتخب علشان مصر وبناشد الشباب بالمشاركة"

الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:19 م
فيديو.. مسن بكفر الشيخ: "جيت انتخب علشان مصر وبناشد الشباب بالمشاركة" مسن بكفر الشيخ يناشد الشباب بالمشاركة





كفر الشيخ – محمد سليمان
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طالب على الصعيدى، مزارع، 80 سنة من محافظة كفر الشيخ، إنه الشباب الذين يجلسون على المقاهى بالمشاركة فى انتخابات رئاسة مصر، مؤكدًا على أن يذهب للإدلاء بصوته فى الانتخابات منذ عام 1960، وبرغم ضعف بصره وطول المسافة من منزله لمقر اللجنة إلا أنه مصمم على المشاركة فى تنمية مصر .

                 

وأضاف الصعيدى، لـ"اليوم السابع ": "أنا لو عشت النهاردة مش هعيش بكرة وبرغم ذلك خرجت من بيتى لأنتخب مصر، ومش معقولة أن الشباب لا يتوافد على اللجان"، مؤكدًا أن من لا يشارك فى الانتخاب سيندم يوما على عدم مشاركته .

 

وتوافد الأهالى للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وفى اليوم الثانى للإدلاء بأصواتهم، وشهدت اللجان إقبالًا من كبار السن والسيدات على اللجان .

 

كما تواجد عدد من ضباط الشرطة من السيدات لمساعدة المسنات والمسنين فى التوجه لمقار اللجان الانتخابية، وصممت الملازم أول مريهان رضا مسئول الإعلام بالمديرية على مساعدة المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة فى اللجان .

 

وذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابي إلى كرنفال احتفالي.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فىة  13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.


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