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فيديو.. محمود الضبع: مشهد المصريين فى الانتخابات أثبت تماسك الشعب خلف وطنه

الثلاثاء، 27 مارس 2018 07:33 م
فيديو.. محمود الضبع: مشهد المصريين فى الانتخابات أثبت تماسك الشعب خلف وطنه الكاتب الصحفى محمود الضبع





كتب محمد شرقاوى
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قال الكاتب الصحفى محمود الضبع، إن المصريين الذين نزلوا باليوم الاول للتصويت فى أول أيام انتخابات الرئاسة، شرفوا بلدهم ورفعوا اسمها عالياً، وأن مشهد المصريين فى الانتخابات أثبت للعالم تماسك الشعب خلف وطنه وسنجنى ثمار ما زرعناه.

وأضاف "الضبع" خلال حواره مع برنامج نهارك سعيد، المذاع على التليفزيون المصرى قائلاً: «كنب المشهد المشرف من المصريين فى الخارج وتصويتهم بكثافة، تاريخا جديدا للبلاد، ففى الفترة الماضية تعددت الاستحقاقات الدستورية، فبدأنا بالاستفتاء على الدستور فى 2014 ثم الانتخابات الرئاسية وانتخابات البرلمان ونعو بعد أربع سنوات مرة أخرى لانتخابات الرئاسة، وشهدت هذه الفترة تصدر المرأة لمشهد المشاركة الانتخابية، كل هذه المشاهد تصب فى مصلحة مصر، لكى نكمل الطريق والحلم الذى بدأناه منذ سنوات".

وتابع الضبع قائلاً: كان هناك قلق من عدم المشاركة، والتأثر بالأبواق التى كانت تبث روحا سلبية، لأن الانتخابات محسومة لصالح مرشح معين، ولكن المصريين فاجأوا العالم كله بحشودهم على مدار اليوم حتى إغلاق اللجان فى تمام الساعة 9م".

وعن مشاركة المسنين بكثافة فى عملية التصويت أول يوم، قال الضبع: كانت مبادرة طيبة من وزارة الداخلية أن توفر وسيلة لنقل أى ناخب يعجز عن الوصول إلى اللجنة، كما تم تذليل العقبات التى واجهت الناخبين قبل التصويت، كما أن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات سهل الوصول إلى اللجان، وكان هناك متطوعون ييسرون على الناخبين الوصول إلى لجنتهم، هذه التسهيلات جعلت الطوابير الانتخابية تضم كل أطياف المجتمع، الفنانين وأهل الثقافة والوزراء والإعلاميين.


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