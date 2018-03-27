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الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:18 م
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فلسطينيون يطالبون اللاجئين بالشرق الأوسط العودة لحدود 1948 (صور)

الثلاثاء، 27 مارس 2018 06:51 م
فلسطينيون يطالبون اللاجئين بالشرق الأوسط العودة لحدود 1948 (صور) نصب خيام فلسطينية





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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تجمع عدد من الشبان الفلسطينين اليوم الثلاثاء، على الحدود بين غزة وإسرائيل ونصبوا خياما، مؤكدين ضرورة تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين لمدة 6 أسابيع مقبلة

ويعتزم المنظمون دعوة اللاجئين الفلسطينيين فى جميع أنحاء الشرق الأوسط للعودة إلى منازلهم  التى فروامنها خلال حرب عام 1948.

وقال المنظمون إن العائلات يمكن أن تبقى فى الخيام لفترات طويلة، مع التخطيط لأنشطة الشباب والمجتمع.

خيام الفلسطينيين
خيام الفلسطينيين

 

جانب من الخيام
جانب من الخيام

 

رفع العلم الفلسطينى على حدود إسرائيل وغزة
رفع العلم الفلسطينى على حدود إسرائيل وغزة

 

جانب من رفع العلم الفلسطينى
جانب من رفع العلم الفلسطينى

 

نصب الخيام على حدود 1948
نصب الخيام على حدود 1948

 

جانب من تجمع الفلسطينيون
جانب من تجمع الفلسطينيون

 

شبان فلسطينيون
شبان فلسطينيون

 

العلم الفلسطينى على الحدود
العلم الفلسطينى على الحدود

 

جانب من خيام الفلسطينيين
جانب من خيام الفلسطينيين

 

 

 


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