فلسطينيون يطالبون اللاجئين بالشرق الأوسط العودة لحدود 1948 (صور)







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

تجمع عدد من الشبان الفلسطينين اليوم الثلاثاء، على الحدود بين غزة وإسرائيل ونصبوا خياما، مؤكدين ضرورة تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين لمدة 6 أسابيع مقبلة

ويعتزم المنظمون دعوة اللاجئين الفلسطينيين فى جميع أنحاء الشرق الأوسط للعودة إلى منازلهم التى فروامنها خلال حرب عام 1948.

وقال المنظمون إن العائلات يمكن أن تبقى فى الخيام لفترات طويلة، مع التخطيط لأنشطة الشباب والمجتمع.



خيام الفلسطينيين



جانب من الخيام



رفع العلم الفلسطينى على حدود إسرائيل وغزة



جانب من رفع العلم الفلسطينى



نصب الخيام على حدود 1948



جانب من تجمع الفلسطينيون



شبان فلسطينيون



العلم الفلسطينى على الحدود