غرق مواطن بورسعيدى إثر سقوطه فى الماء خلال ممارسة الصيد بمنطقة الديبة







بورسعيد - محمد عزام

لقى شخص فى العقد الخامس من عمره، مصرعه غرقا فى بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه فى المياه خلال ممارسة الصيد بمنطقة الديبة غربى المحافظة.

وقال أيمن جابر، مسؤول طوارئ الصحة بمحافظة بورسعيد، إن مستشفى الحميات بالمحافظة استقبل جثة الغريق وليد محمد حسن "48 سنة"، الذى لقى مصرعه عقب سقوطه فى المياه أثناء الصيد.

وأضاف "جابر"، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن جثة المواطن الغريق وُضعت فى مشرحة مستشفى الحميات تحت تصرف النيابة، للوقوف على ملابسات الحادث، وحى استخراج تصريح الدفن تمهيدا لتسليمه لذويه.