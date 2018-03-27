video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. ياسمين نيروخ أول سيدة حكما لمباريات كرة القدم فى فلسطين

الثلاثاء، 27 مارس 2018 12:19 م
صور.. ياسمين نيروخ أول سيدة حكما لمباريات كرة القدم فى فلسطين





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
إضافة تعليق

أعتمدت إدارة الرياضة فى الضفة الغربية، ياسمين نيروخ أول حاكمة لمباراة كرة قدم.

وتملك ياسمين نيروخ 29 عاما حيث تعتبر الوحيدة المعتمدة لإدارة ألعاب كرة القدم للرجال فى الخليل.

وفى سياق متصل كان الاتحاد الألمانى أعلن أن السيدة بيبيانا ستينهاوس ستدير مباريات الدورى الألمانى "رجال" بداية من الموسم المقبل"

وتعد ستينهاوس أول إمرأة تدير مباريات في البوندزليجا بعد أن حكمت صاحبة الـ38 عامًا فى مباريات الدورى كرة القدم للسيدات عام 1999، وأدارت العديد من المباريات الدولية منها كأس العالم للسيدات عام 2011.

مباراة كرة قدم فلسطينية
مباراة كرة قدم فلسطينية

 

ياسمين نيروخ أول حكما لمباراة كرة قدم
ياسمين نيروخ أول حكما لمباراة كرة قدم

 

جانب من أداء ياسمين نيروخ
جانب من أداء ياسمين نيروخ

 

ياسمين نيروخ فى إحدى المباريات
ياسمين نيروخ فى إحدى المباريات

 

أول سيدة حكما لمباراة كرة قدم فلسطينية
أول سيدة حكما لمباراة كرة قدم فلسطينية

 

غرفة تغيير الملابس للاعبين
غرفة تغيير الملابس للاعبين

 

جانب من تحكيم إحدى المباربات
جانب من تحكيم إحدى المباربات

 

حكام إحدى المباريات
حكام إحدى المباريات

 

اللاعبين أثناء تحية الحكم
اللاعبين أثناء تحية الحكم

 

جانب من التعليمات قبل المباراة
جانب من التعليمات قبل المباراة

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتحاد كرة القدم الفلسطينى يقدم شكوى رسمية للفيفا ضد إسرائيل

رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطينى يغادر القاهرة فى طريقة إلى قطر

فلسطين

اخبار فلسطين

كره القدم الفلسطينيه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة