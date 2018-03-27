صور.. ياسمين نيروخ أول سيدة حكما لمباريات كرة القدم فى فلسطين

صور.. ياسمين نيروخ أول سيدة حكما لمباريات كرة القدم فى فلسطينالثلاثاء، 27 مارس 2018 12:19 م
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
إضافة تعليق
أعتمدت إدارة الرياضة فى الضفة الغربية، ياسمين نيروخ أول حاكمة لمباراة كرة قدم.
وتملك ياسمين نيروخ 29 عاما حيث تعتبر الوحيدة المعتمدة لإدارة ألعاب كرة القدم للرجال فى الخليل.
وفى سياق متصل كان الاتحاد الألمانى أعلن أن السيدة بيبيانا ستينهاوس ستدير مباريات الدورى الألمانى "رجال" بداية من الموسم المقبل"
وتعد ستينهاوس أول إمرأة تدير مباريات في البوندزليجا بعد أن حكمت صاحبة الـ38 عامًا فى مباريات الدورى كرة القدم للسيدات عام 1999، وأدارت العديد من المباريات الدولية منها كأس العالم للسيدات عام 2011.
مباراة كرة قدم فلسطينية
ياسمين نيروخ أول حكما لمباراة كرة قدم
جانب من أداء ياسمين نيروخ
ياسمين نيروخ فى إحدى المباريات
أول سيدة حكما لمباراة كرة قدم فلسطينية
غرفة تغيير الملابس للاعبين
جانب من تحكيم إحدى المباربات
حكام إحدى المباريات
اللاعبين أثناء تحية الحكم
جانب من التعليمات قبل المباراة
إضافة تعليق
"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة