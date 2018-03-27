صور.. ياسمين نيروخ أول سيدة حكما لمباريات كرة القدم فى فلسطين







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

أعتمدت إدارة الرياضة فى الضفة الغربية، ياسمين نيروخ أول حاكمة لمباراة كرة قدم.

وتملك ياسمين نيروخ 29 عاما حيث تعتبر الوحيدة المعتمدة لإدارة ألعاب كرة القدم للرجال فى الخليل.

وفى سياق متصل كان الاتحاد الألمانى أعلن أن السيدة بيبيانا ستينهاوس ستدير مباريات الدورى الألمانى "رجال" بداية من الموسم المقبل"

وتعد ستينهاوس أول إمرأة تدير مباريات في البوندزليجا بعد أن حكمت صاحبة الـ38 عامًا فى مباريات الدورى كرة القدم للسيدات عام 1999، وأدارت العديد من المباريات الدولية منها كأس العالم للسيدات عام 2011.



مباراة كرة قدم فلسطينية



ياسمين نيروخ أول حكما لمباراة كرة قدم



جانب من أداء ياسمين نيروخ



ياسمين نيروخ فى إحدى المباريات



أول سيدة حكما لمباراة كرة قدم فلسطينية



غرفة تغيير الملابس للاعبين



جانب من تحكيم إحدى المباربات



حكام إحدى المباريات



اللاعبين أثناء تحية الحكم