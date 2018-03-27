صور.. مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد لجان انتخابات القنطرة غرب







الإسماعيلية - صبرى غانم ومحمد عوض وجمال حراجى

تفقد اللواء أركان حرب طيار أشرف الداودى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقة العقيد هشام محمد على المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية، واللواء بهاء حسين مساعد مدير أمن الإسماعيلية لقطاع شمال الإسماعيلية، واللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وعددا من قيادات الشرطة والقوات المسلحة قوات تأمين مقار اللجان الانتخابية بالقنطرة غرب بالإسماعيلية، ومنها لجنة مدرسة أبوبكر الصديق ولجنة مدرسة يسرى الشعراوى.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الإسماعيلية 833 ألفا و779 مواطنا يصوتون فى 222 لجنة فرعية تشرف عليها 10 لجان عامة و210 مراكز انتخابية.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



























