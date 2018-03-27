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الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:57 م
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صور.. مزمار بلدى ووصلات تحطيب أمام لجان قريى المطاعنة بإسنا

الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:25 م
صور.. مزمار بلدى ووصلات تحطيب أمام لجان قريى المطاعنة بإسنا مزمار بلدي ووصلات تحطيب بإسنا





الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت محيط لجان قرى المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر اليوم الثلاثاء، فرحة عارمة من الأهالى بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وقاموا بتقديم وصلات التحطيب على أنغام المزمار البلدى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

مزمار بلدي ووصلات تحطيب أمام لجان قري المطاعنة بإسنا جنوب الأقصر
مزمار بلدي ووصلات تحطيب أمام لجان قري المطاعنة بإسنا جنوب الأقصر

 

جانب من حلقات التحطيب داخل مدينة اسنا
جانب من حلقات التحطيب داخل مدينة اسنا

 

المزمار البلدي ابرز احتفالات ابناء الاقصر بالانتخابات
المزمار البلدي ابرز احتفالات ابناء الاقصر بالانتخابات

 

الناخبين يدخلون في وصلات تحطيب بمدينة اسنا
الناخبين يدخلون في وصلات تحطيب بمدينة اسنا

 


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