صور.. مدير مكتبة مخطوطات الأوقاف يدلى بصوته فى بنى سويف







بنى سويف أيمن لطفى

أدلى الدكتور ماهر على جبر، مدير عام مكتبة مخطوطات وزارة الأوقاف بصوته فى لجنته الانتخابية، بمسقط رأسه بقرية الدوالطة، بمركز بنى سويف ،فى اليوم الثانى للانتخابات.

وحرص جبر،على ارتداء الجلباب والتواجد بين مواطنى قريته والإدلاء بصوته فضلا عن حثه الأهالى على الذهاب إلى صنايق الاقتراع والتمسك بحقهم الدستورى والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2018.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة بنى سويف مليون و741 و507 مواطنا يصوتون فى 514 لجنة فرعية تشرف عليها 9 لجان عامة و 482 مركزا انتخابيا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



مدير مكتبة مخطوطات الاوقاف يرتدى الجلباب اثناء الادلتء بصوته