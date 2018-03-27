صور.. كبار السن فى بنى سويف يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية







كتب - محمد عطية

شهدت محافظة بني سويف، إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين للمشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية لليوم الثانى على التوالى، وحرص رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يؤمنون اللجان على مساعدة كبار السن فى الوصول إلى اللجان الانتخابية.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.







